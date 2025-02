Homem é preso perto da Fonte Nova (BA) ao fingir ser PM Suspeito, que já tinha passagens pelo mesmo crime, alegou ter “sonho” de ser policial militar Bahia no Ar|Do R7 04/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h07 ) twitter

No último final de semana, um homem de 21 anos foi preso perto da Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, em Salvador (BA), com um distintivo falso da Polícia Militar. Segundo a Guarda Municipal, responsável pela detenção, o suspeito foi abordado enquanto ostentava uma arma de fogo na cintura.

Durante a abordagem, se descobriu que tanto a arma como todos os documentos que estavam em sua posse eram falsos, inclusive a funcional da Polícia Militar. O suspeito foi levado à delegacia para que autoridades competentes tomem as medidas cabíveis.