Homem em surto tenta atear fogo no corpo em posto do INSS na Bahia
O homem foi contido antes de acender o isqueiro e levado à delegacia
Em Brotas (BA), um homem em aparente surto psicótico tentou atear fogo no próprio corpo em um posto do INSS, após se molhar com gasolina. O incidente ocorreu durante um mutirão de atendimento, gerando pânico entre os presentes. O homem foi contido antes de acender o isqueiro e levado à delegacia. Ele alegou desespero por estar há quatro meses sem receber benefício.