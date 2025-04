Homem furta televisão em creche de Salvador (BA) Invasão foi registrada por câmera de segurança Bahia no Ar|Do R7 25/04/2025 - 11h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 11h40 ) twitter

Um homem invadiu uma creche no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador (BA), e furtou uma televisão. O crime ocorreu no dia 15 de abril, mas as imagens do suspeito só foram divulgadas recentemente.

O vídeo mostra o homem agindo rapidamente e levando o equipamento sem dificuldades. Não há informações sobre a identificação do autor ou sobre a recuperação da televisão.

A Polícia Civil investiga o caso, analisando as imagens para tentar identificar o suspeito.