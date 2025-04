Ídolo do Vitória, Leandro Domingues morre aos 40 anos vítima de câncer Ex-jogador teve carreira marcante no futebol e será homenageado com minuto de silêncio nas Séries A e B Bahia no Ar|Do R7 02/04/2025 - 11h14 (Atualizado em 02/04/2025 - 11h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leandro Domingues, ex-jogador e ídolo do Vitória, faleceu aos 40 anos vítima de câncer. Com uma carreira marcante no futebol baiano e internacional, ele era conhecido por suas conquistas e forte ligação com a torcida.

A Federação Baiana de Futebol e o Vitória lamentaram a perda, enquanto a CBF anunciou um minuto de silêncio em sua homenagem nas próximas rodadas das Séries A e B.

Clubes, torcedores e ex-companheiros prestam solidariedade à família do atleta.