Idosa é salva após desabamento de casa em Fazenda Grande (BA) Bombeiros enfrentaram dificuldades para resgatar moradora durante fortes chuvas Bahia no Ar|Do R7 08/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h26 )

Uma casa sofreu desabamento parcial no bairro de Fazenda Grande (BA), colocando em risco a vida de uma idosa que vivia sozinha no local. No momento do incidente, ela estava fora da residência, o que evitou ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enfrentou dificuldades no resgate, devido à grande quantidade de objetos acumulados.

A idosa foi encaminhada a uma unidade de saúde e ainda não há atualização sobre seu estado.