Idosas desaparecem de abrigo e famílias estão desesperadas Izanete Menezes de Sousa e Maria Glória Pinho viviam no Abrigo Mariana Magalhães, no bairro dos Barris, em Salvador (BA), quando sumiram Bahia no Ar|Do R7 18/02/2025 - 13h24

Duas idosas, de 79 e 88 anos, estão desaparecidas há cerca de 6 dias em Salvador (BA). Izanete Menezes de Sousa e Maria Glória Pinho viviam no Abrigo Mariana Magalhães, no bairro dos Barris, quando foram levadas pela diretora do asilo para outro lugar, mas o destino não foi informado à família. Desde então, as idosas estão desaparecidas.

De acordo com pessoas que trabalham no abrigo, a diretora havia sido afastada, mas continuou trabalhando de forma irregular. Os familiares de Izanete e Maria estão desesperados em busca de notícias sobre o paradeiro das mulheres.

A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.