Idoso capota carro ao atender celular durante chuva em Salvador (BA) Motorista de 79 anos perdeu o controle do veículo e foi socorrido pelo SAMU Bahia no Ar|Do R7 15/05/2025 - 08h09 (Atualizado em 15/05/2025 - 08h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso de 79 anos perdeu o controle do carro e capotou ao atender o celular, durante uma forte chuva em Salvador. O veículo subiu na calçada, atingiu barras de ferro e ficou de lado. O idoso não sofreu ferimentos e recebeu atendimento do SAMU. O caso reforça os riscos do uso do celular ao volante e a importância de manter a atenção no trânsito.