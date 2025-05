Idoso é baleado por bala perdida durante tiroteio na capital baiana Homem de 60 anos foi atingido, enquanto policiais e criminosos trocavam tiros no Nordeste de Amaralina Bahia no Ar|Do R7 22/05/2025 - 07h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 07h57 ) twitter

No complexo do Nordeste de Amaralina (BA), um tiroteio entre criminosos e policiais resultou em um idoso baleado por bala perdida. O idoso, de 60 anos, foi ferido e está internado no Hospital Geral do Estado. A situação no local é de aparente normalidade, mas sem presença visível de policiamento reforçado.