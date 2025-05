Idoso sofre abandono e família enfrenta dificuldades para garantir cuidados em Salvador (BA) Falta de limpeza e presença de animais abandonados preocupam moradores do Engenho Velho de Brotas Bahia no Ar|Do R7 29/05/2025 - 11h17 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um idoso de 65 anos com problemas mentais vive em situação de abandono, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador (BA). A residência está em condições precárias, sem higiene adequada e com presença de animais abandonados. A família admite dificuldades financeiras e pede apoio para garantir cuidados básicos ao idoso e melhorar o ambiente.