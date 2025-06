Incêndio atinge parque de diversões na Bahia Causas do incidente estão sendo investigadas Bahia no Ar|Do R7 10/06/2025 - 08h02 (Atualizado em 10/06/2025 - 08h02 ) twitter

Um incêndio atingiu um parque de diversões na Bahia e causou pânico entre os visitantes. As chamas, com explosões, teriam começado por um curto-circuito. Crianças e jovens escaparam sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros controlou a situação rapidamente. As causas estão sob investigação, mas não houve vítimas.