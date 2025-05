Incêndio destrói cabana tradicional durante a madrugada em Porto Seguro (BA) Bombeiros agiram rápido para conter as chamas Bahia no Ar|Do R7 02/05/2025 - 11h38 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio destruiu completamente uma cabana tradicional na zona norte de Porto Seguro (BA). Todo o patrimônio foi perdido, mas ninguém ficou ferido. As causas do incidente estão sendo investigadas, com suspeita de curto-circuito ou ação criminosa.

O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, antes que atingissem outras propriedades.