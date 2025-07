Incêndio destrói quatro prédios e mobiliza equipes em Salvador Chamas começaram em imóvel desativado e atingiram estruturas vizinhas com empresas de pequeno porte Bahia no Ar|Do R7 17/07/2025 - 08h36 (Atualizado em 17/07/2025 - 08h36 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu quatro prédios no bairro do Comércio, em Salvador. As chamas começaram em um edifício desativado e se espalharam para imóveis vizinhos, um deles com pequenas empresas. Os bombeiros atuam no controle do fogo, enquanto a Defesa Civil avalia os danos. A principal suspeita é que o incêndio tenha sido causado por queima de fios para extração de cobre.