Incêndio em prédio deixa idosa ferida e tem zelador como suspeito em Salvador

Corpo de Bombeiros controlou as chamas enquanto polícia investiga a motivação do ato

Bahia no Ar|Do R7

Em Salvador, um incêndio criminoso atingiu um prédio no bairro Rio Vermelho, após o zelador ser apontado como responsável por atear fogo no local, devido à insatisfação com a possível demissão. O episódio deixou uma idosa ferida e causou pânico entre moradores. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e a Polícia Militar isolou a área para investigação.

