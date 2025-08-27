Incêndio em prédio deixa idosa ferida e tem zelador como suspeito em Salvador Corpo de Bombeiros controlou as chamas enquanto polícia investiga a motivação do ato Bahia no Ar|Do R7 27/08/2025 - 09h07 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h07 ) twitter

Em Salvador, um incêndio criminoso atingiu um prédio no bairro Rio Vermelho, após o zelador ser apontado como responsável por atear fogo no local, devido à insatisfação com a possível demissão. O episódio deixou uma idosa ferida e causou pânico entre moradores. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e a Polícia Militar isolou a área para investigação.