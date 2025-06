Invasão a apartamento choca moradora de bairro nobre em Salvador (BA) Televisões, joias e cartões foram levados em condomínio com ausência de câmeras e vigilância falha Bahia no Ar|Do R7 26/06/2025 - 08h28 (Atualizado em 26/06/2025 - 08h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Costa Azul (BA), uma mulher encontrou seu apartamento revirado e diversos itens furtados ao voltar de viagem. O imóvel, localizado em condomínio com portaria 24 horas, teve televisões, joias e cartões levados. A polícia apura o caso e suspeita de facilitação interna, já que não há câmeras no local.