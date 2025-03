Investigador da Polícia Civil é morto em confusão de identidade Carretti, torcedor do Flamengo, foi assassinado a tiros, enquanto assistia a um jogo Bahia no Ar|Do R7 11/03/2025 - 13h18 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h18 ) twitter

Dois suspeitos de envolvimento na morte do investigador da Polícia Civil, Marcos Vinícius Peixoto Carretti, torcedor do Flamengo e que foi assassinado a tiros enquanto assistia a um jogo, foram mortos, após confronto com a polícia em Salvador.

A polícia encontrou o veículo usado no crime e prendeu uma motorista de aplicativo que, inicialmente, negou envolvimento, mas depois revelou o paradeiro dos suspeitos.

As investigações sugerem que o investigador foi confundido com outro homem, alvo de criminosos. A polícia continua a busca por mais suspeitos, enquanto o corpo de Carretti será transferido para o Rio de Janeiro para o velório.