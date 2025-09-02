Logo R7.com
Jovem é morta pelo ex-companheiro horas após solicitar medida protetiva em Coaraci (BA)

Crime brutal expôs falhas na rede de amparo às mulheres e gerou indignação na comunidade

Bahia no Ar|Do R7

Em Coaraci (BA), uma jovem de 18 anos foi assassinada pelo ex-companheiro, horas depois de solicitar medida protetiva. Ela foi atacada com uma faca ao se aproximar de um estabelecimento comercial. O caso expõe falhas na proteção às mulheres e mobiliza a polícia, que reforça a necessidade de prevenção contra a violência doméstica.

