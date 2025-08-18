Jovem morre ao voltar de corte de cabelo durante tiroteio em Salvador (BA) Moradores ficaram em pânico com disparos em plena luz do dia e temem novos ataques Bahia no Ar|Do R7 18/08/2025 - 07h30 (Atualizado em 18/08/2025 - 07h30 ) twitter

Em Salvador, um tiroteio em plena luz do dia deixou moradores em pânico e resultou na morte de um jovem que voltava de um corte de cabelo. O episódio evidencia o domínio do tráfico de drogas em comunidades e a ausência de oportunidades, que alimenta a violência. A população convive com medo constante, enquanto a impunidade e a falta de ações efetivas ampliam a insegurança.