Jovem morta em ação da PM provoca protestos na Engomadeira (BA) Moradores acusam policiais por tiro fatal e exigem investigação sobre o caso Bahia no Ar|Do R7 14/04/2025 - 07h55 (Atualizado em 14/04/2025 - 07h55 )

Protestos tomaram conta do bairro Engomadeira, na Bahia, após a morte de uma jovem de 19 anos durante uma operação da Polícia Militar.

Moradores acusam os policiais de terem feito o disparo fatal, enquanto a corporação afirma que houve confronto com criminosos. A família cobra uma investigação rigorosa.

Dois ônibus foram interceptados durante as manifestações e o sindicato dos rodoviários suspendeu a circulação na área. A situação permanece tensa, com impactos no transporte público e na coleta de lixo.