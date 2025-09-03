Logo R7.com
Morador acumula lixo após perda da esposa e preocupa vizinhança

A situação afeta estabelecimentos locais e a qualidade de vida de todos em volta

Bahia no Ar|Do R7

No bairro 7 de Abril, em Salvador (BA), um homem perdeu a esposa e vem acumulando lixo em casa desde então. Em meio à sujeira e infestação de ratos, os vizinhos estão preocupados e pedem intervenção urgente para resolver o problema de saúde pública, além do desejo de ajudar o homem. A situação afeta estabelecimentos locais e a qualidade de vida de todos em volta.

