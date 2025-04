Moradores enfrentam aumento de assaltos no bairro Boca do Rio, em Salvador Crimes ocorrem com mais frequência no fim do dia e preocupam comerciantes da região

Bahia no Ar|Do R7 17/04/2025 - 07h10 (Atualizado em 17/04/2025 - 07h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share