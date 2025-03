Morte de paciente em UPA gera controvérsias Família alega demora no atendimento, enquanto Secretaria da Saúde nega as acusações Bahia no Ar|Do R7 13/03/2025 - 14h54 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h54 ) twitter

A morte de Adinailda Souza Santos, de 42 anos, após atendimento na UPA do bairro Pau Miúdo, em Salvador (BA), gerou uma investigação pela Secretaria Municipal de Saúde. A família alega demora no atendimento, enquanto a Secretaria nega as acusações.

Imagens capturadas pelo marido mostram os momentos finais de Adinailda, que sofreu uma parada respiratória após retornar à UPA com dificuldades para respirar.

O atendimento durou uma hora e oito minutos, mas a família contesta a versão oficial, alegando manipulação das evidências.

Uma sindicância foi aberta para apurar possíveis negligências.