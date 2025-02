Motorista de carreta que provocou acidente é preso Exames comprovaram que ele estava embriagado e sob o efeito de drogas Bahia no Ar|Do R7 22/01/2025 - 15h12 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h12 ) twitter

O motorista da carreta envolvida no acidente que matou 39 pessoas na BR-116, no trecho de Teófilo Otoni, em dezembro de 2024, foi preso pela polícia do Espírito Santo.

Segundo a delegada do caso, ficou comprovado que, no dia do acidente, além de estar acima da velocidade e com uma carga mais pesada do que a permitida, o condutor estava embriagado e sob o efeito de drogas.