Motorista morre após colisão com ônibus em posto na Linha Verde (BA) Carro ficou destruído e estrutura do posto foi danificada em acidente próximo à BA-099 Bahia no Ar|Do R7 15/07/2025 - 08h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 08h18 )

Um motorista morreu após colidir com um ônibus estacionado em um posto de combustíveis na Linha Verde na Bahia. O impacto destruiu o carro e parte da estrutura do local. A comunidade ficou abalada com a tragédia, especialmente a mãe da vítima, que já havia perdido outro filho.