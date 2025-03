Motorista por aplicativo é baleado em Salvador (BA) Três suspeitos fugiram e vítima está em estado grave Bahia no Ar|Do R7 25/03/2025 - 11h19 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h19 ) twitter

Em Salvador (BA), um motorista de aplicativo, Wallace Sacramento Borges, foi gravemente ferido em uma tentativa de latrocínio. O incidente ocorreu no cruzamento da Avenida Bonocô com a Ogunjá, onde Wallace foi abordado por três homens.

Após o bloqueio do veículo, os suspeitos tentaram roubar o carro de Wallace, resultando em disparos que o deixaram em estado gravíssimo. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado no departamento de homicídios. Acompanhe as atualizações sobre o estado de saúde de Wallace e as investigações em andamento.