Mulher é morta a tiros dentro de casa enquanto dormia Caso aconteceu em Teixeira de Freitas (BA) Bahia no Ar|Do R7 18/02/2025 - 13h25 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h25 )

Uma mulher de 36 anos foi morta a tiros dentro da própria casa, em Teixeira de Freitas (BA). Dois homens chegaram em uma moto, invadiram a residência e alvejaram a vítima, identificada como Betânia, que estava dormindo.

De acordo com a polícia, o companheiro de Betânia relatou que, no momento do crime, um dos atiradores teria dito que “não era ela”, sugerindo ter se enganado em relação à identidade da vítima.

Betânia tinha uma passagem por tráfico de drogas, mas ainda não está claro se o fato tem relação com o crime. A polícia agora irá investigar o caso.