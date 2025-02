Mulheres são presas por aplicar golpes em beneficiários do Bolsa Família Elas e mais dois comparsas vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa Bahia no Ar|Do R7 14/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último dia 13, em Vitória da Conquista (BA), duas mulheres, de 25 e 27 anos, foram presas acusadas de aplicar golpes em beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com o delegado do caso, elas se passavam por representantes de uma ONG a fim de obter dados dos beneficiários e, assim, desviar o valor do auxílio governamental para contas criadas por elas próprias.

Elas e mais dois comparsas vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.