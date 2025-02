Ônibus é queimado por moradores em situação de rua Polícia Militar já conseguiu prender três dos quatro suspeitos envolvidos Bahia no Ar|Do R7 28/01/2025 - 15h22 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h22 ) twitter

Um incêndio criminoso destruiu um ônibus na manhã do último dia 27, no bairro de Sussuarana, em Salvador (BA). Segundo a polícia, o crime foi cometido por moradores em situação de rua.

Após o motorista do coletivo informar as características dos quatro suspeitos envolvidos no ato de vandalismo, os policiais conseguiram prender três deles.