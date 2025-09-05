Ônibus que colidiu com prédio em Salvador (BA) aguarda remoção A Defesa Civil e a Transalvador estão no local para garantir a segurança e orientar o trânsito Bahia no Ar|Do R7 05/09/2025 - 09h21 (Atualizado em 05/09/2025 - 09h21 ) twitter

Um acidente envolvendo um ônibus em Boca da Mata, Salvador (BA), resultou em 12 feridos, dois em estado grave. O veículo colidiu com um prédio de três andares, comprometendo sua estrutura e forçando a interdição da via. A Defesa Civil e a Transalvador estão no local para garantir a segurança e orientar o trânsito. A remoção do ônibus e o escoramento do prédio são prioridades para evitar mais danos.