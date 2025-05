Operação apreende carregamento ilegal de lagosta vermelha, em Ilhéus (BA) Pescadores fugiram na embarcação, após o descarregamento Bahia no Ar|Do R7 21/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h16 ) twitter

Durante uma operação de fiscalização ambiental, em Ilhéus (BA), policiais militares apreenderam 450 kg de lagosta vermelha.

A apreensão ocorreu após denúncia sobre embarcação descarregando pescado ilegal no porto. No local, encontraram um veículo com lagostas, a maioria morta, sem documentação que comprovasse a origem legal.

A embarcação fugiu antes da ação.