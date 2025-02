Operação ‘Petrus’: dezenas de criminosos são presos Até o momento, 19 prisões e 37 mandados de busca e apreensão foram realizados Bahia no Ar|Do R7 20/02/2025 - 13h39 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil deflagrou a Operação ‘Petrus’, com o objetivo combater uma organização criminosa que atua com o tráfico de drogas em diversos estados do país.

Até o momento, 19 prisões e 37 mandados de busca e apreensão foram realizados na Bahia, no Rio de Janeiro, em Rondônia, em São Paulo, no Sergipe, no Espírito Santo, no Paraná e em Santa Catarina.

De acordo com as investigações, o grupo já movimentou R$80 milhões por meio de tráfico, de distribuição de armas e de lavagem de dinheiro.