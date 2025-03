Overdose coletiva é registrada em boate no Rio Vermelho, em Salvador (BA) Quatro pessoas do sexo masculino passaram mal e uma está em estado grave Bahia no Ar|Do R7 05/03/2025 - 16h20 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h20 ) twitter

Uma overdose coletiva ocorreu em uma boate no bairro Rio Vermelho, em Salvador (BA), durante uma festa eletrônica voltada para o público LGBTQIA+, quatro pessoas, todas do sexo masculino, usaram várias substâncias e entraram em overdose, com uma delas em estado grave.

O SAMU prestou atendimento e levou as vítimas para hospitais locais. O homem, da cidade de Fortaleza, está em coma e ainda não foi identificado. A festa foi encerrada após o incidente, que envolveu turistas e gerou grande movimentação de ambulâncias e viaturas policiais. A situação destaca o consumo excessivo de drogas e álcool em eventos noturnos.