Pais de criança são presos em Barra do Choça (BA) por suspeita de maus tratos Menina foi encontrada em quadro aparente de desnutrição e em local insalubre Bahia no Ar|Do R7 12/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os pais de uma criança de 1 ano e 5 meses foram presos em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, por suspeita de maus tratos. A criança deu entrada no hospital municipal da cidade com um quadro grave de desnutrição e insuficiência respiratória, além de várias marcas de agressão.

Segundo informações, a criança foi encontrada pelo CRAS dentro da casa da família, no último dia 06, perto de insetos e com um quadro aparente de descaso.