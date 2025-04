Parte do imposto de renda pode ser destinada a causas sociais sem custo extra Doações ajudam hospitais e instituições a manter tratamentos de alta complexidade no SUS Bahia no Ar|Do R7 10/04/2025 - 08h48 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h48 ) twitter

O prazo para a declaração do imposto de renda de 2025 encerra em 30 de maio. Contribuintes podem destinar parte do imposto para instituições sociais, como o Hospital Martagão Gesteira, que inaugurou novos leitos através do projeto Quarto Encantado.

A iniciativa, que não gera custo adicional ao contribuinte, é essencial para manter operações deficitárias do SUS, como cirurgias cardíacas e tratamentos oncológicos.

Interessados podem acessar o site do hospital ou consultar um contador para mais informações sobre como contribuir.