Passageiro pula nos trilhos do metrô para pegar celular Episódio reforça críticas à ausência de barreiras e à falta de orientação aos usuários, em Salvador (BA) Bahia no Ar|Do R7 07/07/2025 - 11h30 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h30 )

Um homem pulou nos trilhos do metrô de Salvador para recuperar o celular, provocando interrupção no sistema e alertando para falhas na segurança. A ausência de barreiras nas plataformas e a falta de orientação adequada aos passageiros geraram críticas. O caso reacendeu o debate sobre a necessidade de melhorias urgentes no transporte público.