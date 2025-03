Passageiros enfrentam desafios diários no transporte público de Salvador Trabalhadores, estudantes e idosos compartilham dificuldades na linha Mirante de Periperi até Ondina Bahia no Ar|Do R7 27/03/2025 - 14h35 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h35 ) twitter

A rotina dos passageiros que dependem do transporte público em Salvador, na Bahia, é marcada por dificuldades diárias. A viagem pela linha Mirante de Periperi até Ondina revela a realidade de trabalhadores, estudantes e idosos que enfrentam ônibus lotados e longas esperas.

A comunidade lida com esses desafios e as melhorias percebidas no sistema de transporte. Passageiros compartilham a importância do serviço em suas vidas e as esperanças de um transporte público mais eficiente.