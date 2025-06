Pedreiro é executado após ser confundido com criminoso Vítima foi morta com tiro na cabeça enquanto tentava fugir Bahia no Ar|Do R7 24/06/2025 - 12h24 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h24 ) twitter

Um pedreiro foi executado em Itabuna (BA), no bairro Pedro Jerônimo, após ser supostamente confundido com um criminoso. A vítima, atingida na cabeça enquanto tentava fugir, não tinha envolvimento com crimes, segundo testemunhas. A polícia investiga o caso, que chocou moradores da região.