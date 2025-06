Pedreiro é resgatado após cair e ficar preso entre paredes Vítima foi retirada por bombeiros e socorristas, após acidente em obra Bahia no Ar|Do R7 13/06/2025 - 11h06 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h06 ) twitter

Um pedreiro caiu de um telhado e ficou preso entre duas paredes em Santarém, no oeste do Pará. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e precisaram de técnicas específicas para acessar o local estreito onde o homem estava. Após um trabalho conjunto e delicado, a vítima foi retirada com segurança e levada ao pronto-socorro municipal para avaliação médica.