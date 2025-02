Perícias identificam causas da tragédia no Centro Histórico de Salvador (BA) No último dia 03, um comunicado sobre a dilatação e deslocamento do teto havia sido enviado ao Iphan

Bahia no Ar|Do R7 07/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share