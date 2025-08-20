Plantação de maconha com energia solar tem 25 mil pés apreendidos na Bahia (BA)
Operação encontrou milhares de pés, centenas de quilos prontos e placas solares usadas no cultivo
A polícia desmantelou uma plantação de maconha na zona rural da Bahia que utilizava energia solar. Foram encontrados 25 mil pés da droga, 300 quilos já colhidos e 30 placas solares. Parte do material foi incinerada no local e um veículo usado para transportar sementes foi apreendido. A ação teve como objetivo enfraquecer o tráfico na região.