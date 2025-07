PM é afastado após agredir mulher em Feira de Santana (BA) Corpo abriu processo administrativo para apurar agressão cometida no início do mês; vítima recebe apoio Bahia no Ar|Do R7 17/07/2025 - 11h48 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h48 ) twitter

Um policial militar foi afastado, após agredir uma mulher com um tapa no rosto em Feira de Santana (BA). O incidente ocorreu no dia 1º deste mês. A vítima fugiu do local e recebeu apoio. A polícia militar abriu processo administrativo para investigar o caso, ressaltando que a conduta não condiz com os valores da corporação.