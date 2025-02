PM intensifica policiamento para garantir segurança aos foliões Segundo o coronel Lucas Palma, efetivo já vem se aprimorando desde as festas que antecedem os dias oficiais Bahia no Ar|Do R7 27/02/2025 - 15h09 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h09 ) twitter

A Polícia Militar apresenta hoje (27) todo o esquema de segurança que foi montado para este carnaval. Segundo o coronel Lucas Palma, a PM já colocou em prática algumas ações nas festas que antecederam os dias oficiais do carnaval.

Ainda segundo ele, durante esse período, o efetivo foi se aprimorando com relação às aplicações que vão ser investidas no carnaval. O coronel também disse que, no carnaval 2025, a polícia dividiu as capitais em regiões e comandos, sendo ele responsável pelo 1º Comando de Apoio, que tem quatro operações em andamento: Folia e Paz, Portais de Abordagem, Receptivo Turístico e Vistoria de Trios.