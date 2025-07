Polícia investiga homicídio após discussão familiar Vítima de 40 anos foi baleada pelo companheiro da mãe no bairro Califórnia, em Itabuna (BA) Bahia no Ar|Do R7 14/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h10 ) twitter

Uma discussão familiar no bairro Califórnia, em Itabuna (BA), terminou com a morte de um homem de 40 anos. O atual companheiro da mãe da vítima, residente em Una, disparou contra ele, causando ferimentos fatais. A polícia investiga o caso e colhe depoimentos para esclarecer as circunstâncias.