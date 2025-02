Polícia investiga homicídios em Vitória da Conquista (BA) De acordo com a Polícia Civil, os casos registrados não têm relação com o tráfico de drogas Bahia no Ar|Do R7 30/01/2025 - 15h53 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h53 ) twitter

A Polícia Civil de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, afirma que crimes registrados no ano de 2025 não têm relação com o tráfico de drogas.

Diferentemente da causa dos assassinatos registrados em delegacias de outras cidades, os homicídios investigados pela 10ª COORPIN são crimes passionais ou resultado de desentendimentos.