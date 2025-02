Polícia investiga incêndio que deixou dois mortos Fogo destruiu casa de luxo em condomínio na área turística de Camaçari (BA) Bahia no Ar|Do R7 25/02/2025 - 14h36 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h36 ) twitter

Duas pessoas morreram em um incêndio em um condomínio de luxo em Guarajuba, área turística do município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador (BA). Segundo informações, o fogo teria começado na cozinha da casa.

A dona do imóvel, que recebia a visita dos dois amigos, pulou do andar superior, caiu na piscina e sobreviveu. Ela ficou ferida e está internada em um hospital particular de Salvador.

A perícia que vai determinar as causas do acidente deve ficar pronta em uma semana.