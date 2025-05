Polícia prende mais um envolvido na morte de trabalhador durante assalto, na Avenida ACM (BA) Suspeito foi capturado, após ação rápida que já havia prendido outros dois homens ligados ao crime Bahia no Ar|Do R7 30/05/2025 - 11h38 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h38 ) twitter

Um técnico de informática foi vítima de latrocínio em um ponto de ônibus, na Avenida ACM (BA). Dois suspeitos, ambos com 33 anos, foram presos em menos de 24 horas, um em Águas Claras e outro no nordeste de Amaralina. Com eles, a polícia apreendeu celulares, drogas e uma balança de precisão. A dupla é investigada por integrar quadrilha de assaltos a farmácias.