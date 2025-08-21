Polícia recupera carga de carne avaliada em R$ 1,5 milhão em Salvador (BA) Produto roubado em Euclides da Cunha foi encontrado em depósito clandestino e dois homens foram presos Bahia no Ar|Do R7 21/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h01 ) twitter

Em Salvador (BA), a polícia recuperou uma carga de carne avaliada em mais de R$ 1,5 milhão, roubada em Euclides da Cunha. O produto, ainda congelado, foi encontrado em depósito clandestino na Boca do Rio. Dois homens foram presos em flagrante por receptação e suspeitos de comercializar a carne, enquanto a investigação segue em andamento.