Polícia recupera carga de carne avaliada em R$ 1,5 milhão em Salvador (BA)

Produto roubado em Euclides da Cunha foi encontrado em depósito clandestino e dois homens foram presos

Bahia no Ar|Do R7

Em Salvador (BA), a polícia recuperou uma carga de carne avaliada em mais de R$ 1,5 milhão, roubada em Euclides da Cunha. O produto, ainda congelado, foi encontrado em depósito clandestino na Boca do Rio. Dois homens foram presos em flagrante por receptação e suspeitos de comercializar a carne, enquanto a investigação segue em andamento.

