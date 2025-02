Policial morre após ser baleado em Paripe Vítima teria sido alvejada por suspeitos que estariam praticando roubos Bahia no Ar|Do R7 28/01/2025 - 15h29 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h29 ) twitter

Na noite do último dia 27, um soldado da Polícia Militar foi morto, após reagir a um assalto no bairro do Paripe, em Salvador (BA).

De acordo com informações preliminares, a vítima estava trafegando de moto pelo local quando viu um arrastão. Ao se aproximar dos suspeitos, teria sido alvejado no peito.