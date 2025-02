Pontos de atendimento vão oferecer acolhimento a mulheres vítimas de assédio no Carnaval Duas bases do Serviço de Atenção à Mulher estão disponíveis nos principais circuitos do carnaval de Salvador (BA)

Bahia no Ar|Do R7 28/02/2025 - 13h31 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share