Preço do cacau dispara e ovos de Páscoa ficam mais caros, em todo o país Alta de 180% no valor da matéria-prima leva consumidores a buscar opções mais baratas nas prateleiras Bahia no Ar|Do R7 07/04/2025 - 07h31 (Atualizado em 07/04/2025 - 07h31 )

Com a Páscoa se aproximando, muitos consumidores enfrentam o desafio dos altos preços dos ovos de chocolate, influenciados por um aumento de 180% no custo do cacau.

A tradição de presentear com chocolate persiste, mas alternativas mais econômicas, como barras de chocolate, estão sendo consideradas. A escassez global de cacau, agravada por condições climáticas adversas e plantações envelhecidas, afeta os principais produtores, Costa do Marfim e Gana.

Consumidores são aconselhados a pesquisar preços e a verificar a qualidade dos produtos, evitando opções com excesso de gordura e açúcar. A tradição e a alegria das crianças são mantidas, mas com atenção ao orçamento e à saúde.