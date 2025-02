Produtores de soja da Bahia comemoram sucesso na colheita Qualidade das lavouras tem sido um dos pilares para o sucesso do plantio Bahia no Ar|Do R7 06/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h48 ) twitter

O setor de Agronegócio está comemorando os resultados positivos na colheita da safra de soja na Bahia.

A colheita da safra 2024/2025 já começou trazendo perspectivas positivas para os produtores do ramo. Parte do plantio da safra que começou em meados de setembro do ano passado já está sendo colhida.

A qualidade das lavouras tem sido um dos pilares na produção de soja da Bahia. O trabalho conjunto da AIBA (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia) com outras entidades do setor vem garantindo um controle rigoroso de pragas e doenças nas lavouras de soja.